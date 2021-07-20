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Празднующие Курбан-Байрам заблокировали выезд из поселка в Калининградской области
Общество
Празднующие Курбан-Байрам заблокировали выезд из поселка в Калининградской области
Невские Новости  /  Владислав Азнауров

Калининград, 20 июля. Мусульмане, отмечая праздник Курбан-байрам, заблокировали въезд и выезд в поселок Прегольский Калининградской области. Местные жители опубликовали в социальных сетях соответствующее видео и рассказали о произошедшем корреспонденту ФАН.

«Там молельный дом. Машины поставили прямо на дороге. Я возмущена! Остальное только мат. Люди не могут попасть на работу и домой. На костылях и с детской коляской тоже не пройти. Дети плачут», — говорит калининградка Анастасия В. 

Ее поддержали другие горожане. Они не понимают, почему в этой ситуации никто не подумал об их комфорте. 

«Почему нельзя нормально машины на обочине припарковать, чтобы остальным можно было проехать куда надо? Зачем посреди дороги ставить?» — говорит Наталья К.

«Где уважение к другим людям, пешеходам, окружающим?» — спрашивает Виктор К.

«Почему мы должны страдать из-за их праздников?» — удивляется Евгений С. 

В мусульманской общине Калининградской области жителям Прегольского принесли извинения. Были также высказаны мнения о том, что дорога у населенного пункта нуждается в ремонте. 

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге мечети не будут работать в Курбан-байрам. В этом году праздничный намаз по случаю праздника прошел онлайн.

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россия калининград калининградская область
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