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Трое иностранных граждан обвиняются в групповом изнасиловании под Калининградом
Общество
Трое иностранных граждан обвиняются в групповом изнасиловании под Калининградом
pixabay.com  / 

Калининград, 20 июля. Следственный комитет Калининградской области возбудил и расследует уловное дело в отношении трех граждан иностранного государства. Они обвиняются групповом изнасиловании девушки.

«По версии следствия, в ночь на 15 июля 2021 года, в городе Мамоново, обвиняемые в общежитии рыбоконсервного комбината группой лиц изнасиловали 34-летнюю местную жительницу, пришедшую в гости к подруге. В какой-то момент женщине удалось убежать, она обратилась за помощью в местное отделение полиции. В кратчайшие сроки с момента совершения преступления все трое нападавших – молодые люди 20-ти, 22-х и 23-х лет задержаны оперативниками отделения уголовного розыска МО МВД России «Багратионовский» и переданы в распоряжение следствия», — рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко. 

Все трое заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Мужчины признали свою вину. Устанавливаются обстоятельства преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование группой лиц) предусматривает срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее ФАН сообщал, что расчлененное женское тело без головы нашли на свалке в Приморье. Местные жители сначала увидели ногу.

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