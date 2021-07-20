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Калининградец осужден за жестокое убийство своей сожительницы

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:30
Общество
Калининградец осужден за жестокое убийство своей сожительницы
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Калининград, 20 июля. Виновным в убийстве признали неоднократно судимого жителя города Советска Калининградской области. Региональное управление Следственного комитета собрало достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора в его адрес, сообщили корреспонденту ФАН в ведомстве. 

14 ноября 2020 года преступник пошел со своей сожительницей в подсобку магазина, где она работала, и поссорился с ней. После этого он ее зарезал, нанеся многочисленные удары ножом в грудь и спину. 

«От полученных ранений 21-летняя девушка умерла на месте. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшей нанесено не менее 22-х ран», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета в Калининграде Наталья Гацко. 

Нападавшего заметил посетитель магазина. Мужчина обезвредил его и удерживал на месте до приезда полиции. 

Совершивший преступление житель Калининградской области полностью признал свою вину. Его осудили на 12 лет исправительной колонии особого режима. В пользу матери и сестры погибшей взыскано 900 и 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. 

Ранее ФАН сообщал, что в этом же регионе из-за отбойного течения утонуло четверо взрослых мужчин. Некоторые из них пытались спасти приведенных на пляж детей. 

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