Калининград, 20 июля. Виновным в убийстве признали неоднократно судимого жителя города Советска Калининградской области. Региональное управление Следственного комитета собрало достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора в его адрес, сообщили корреспонденту ФАН в ведомстве.

14 ноября 2020 года преступник пошел со своей сожительницей в подсобку магазина, где она работала, и поссорился с ней. После этого он ее зарезал, нанеся многочисленные удары ножом в грудь и спину.

«От полученных ранений 21-летняя девушка умерла на месте. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшей нанесено не менее 22-х ран», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета в Калининграде Наталья Гацко.

Нападавшего заметил посетитель магазина. Мужчина обезвредил его и удерживал на месте до приезда полиции.

Совершивший преступление житель Калининградской области полностью признал свою вину. Его осудили на 12 лет исправительной колонии особого режима. В пользу матери и сестры погибшей взыскано 900 и 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее ФАН сообщал, что в этом же регионе из-за отбойного течения утонуло четверо взрослых мужчин. Некоторые из них пытались спасти приведенных на пляж детей.