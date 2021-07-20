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Килограммовый янтарный слиток «Зуб дракона» добыли в Калининградской области
Общество
Килограммовый янтарный слиток «Зуб дракона» добыли в Калининградской области
ambercombine.ru  /  Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Калининград, 20 июля. На калининградском янтарном комбинате добыли три крупнейших самородка. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия. Вместе они весят 3,5 килограмма.

Килограммовый янтарный слиток «Зуб дракона» добыли в Калининградской области
ambercombine.ru  / Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Первый, «Зуб дракона», обнаружен 15 июля. Его вес составляет 1076 грамм. Название он получил из-за формы, напоминающей резец гигантского животного. 

16 июля стало известно о еще одной находке. Ей стал камень, получивший имя «Настойчивый» в честь флагмана Балтийского флота, эскадренного миноносца с аналогичным названием. 

Килограммовый янтарный слиток «Зуб дракона» добыли в Калининградской области
ambercombine.ru  / Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Третий тяжеловес добыли 18 июля. Он имеет медно-коричневый цвет, заостренную с одного края форму и самый большой вес, который составил 1398 грамм. Камень назвали «МосВОКУ».

«Имя было предложено работниками предприятия в преддверии выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища. Одно из старейших военных учебных заведений России ведет свою историю с 15 декабря 1917 года. По сложившейся традиции, дипломы об окончании училища вручаются на Красной площади в последних числах июля. В этом году церемония состоится 24 июля», — говорят в пресс-службе янтарного комбината. 

Самородки оценит государство. После этого будет определена их судьба. 

Ранее ФАН сообщал, что под Калининградом нашли килограммовый янтарный камень «Рыбачок». Он стал восьмым в текущем сезоне. 

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