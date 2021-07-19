Нигерийский студент утонул во время спасения девушки под Калининградом

Калининград, 19 июля. Уроженец Нигерии Ричард Оказия пытался спасти тонущую девушку в Зеленоградске. Пострадавшую унесло в море из-за сильных волн.

Молодой иностранец в этот день отдыхал на пляже в компании своей супруги и друга. В какой-то момент он услышал женские крики, которые доносились из воды. На помощь девушке бросились четверо мужчин, однако 26-летний Оказия доплыл до нее первым и вытолкнул из течения. Сам студент уже не смог выбраться из воды, его тело обнаружили в ночь на 18 июля.

Элуемунор Ричард Оказия жил в Калининграде два года, он изучал русский язык на подготовительном отделении довузовской подготовки иностранцев. Затем он поступил в Калининградский государственный технический университет (КГТУ). Друзья отзываются о нем как о жизнерадостном и талантливом человеке.

Оказия стал не единственным человеком, утонувшим за последние дни в Калининградской области. Еще четверых мужчин ранее унесло отбойным течением.