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Нигерийский студент утонул во время спасения девушки под Калининградом
Происшествия
Нигерийский студент утонул во время спасения девушки под Калининградом
pxhere.com

Калининград, 19 июля. Уроженец Нигерии Ричард Оказия пытался спасти тонущую девушку в Зеленоградске. Пострадавшую унесло в море из-за сильных волн.

Молодой иностранец в этот день отдыхал на пляже в компании своей супруги и друга. В какой-то момент он услышал женские крики, которые доносились из воды. На помощь девушке бросились четверо мужчин, однако 26-летний Оказия доплыл до нее первым и вытолкнул из течения. Сам студент уже не смог выбраться из воды, его тело обнаружили в ночь на 18 июля.

Элуемунор Ричард Оказия жил в Калининграде два года, он изучал русский язык на подготовительном отделении довузовской подготовки иностранцев. Затем он поступил в Калининградский государственный технический университет (КГТУ). Друзья отзываются о нем как о жизнерадостном и талантливом человеке.

Оказия стал не единственным человеком, утонувшим за последние дни в Калининградской области. Еще четверых мужчин ранее унесло отбойным течением.

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