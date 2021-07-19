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Руины старого Кенигсберга обнаружили во время строительства моста в Калининграде
Общество
Руины старого Кенигсберга обнаружили во время строительства моста в Калининграде
Пресс-служба АО «АБЗ-Дорстрой»  /  АО «АБЗ-Дорстрой»

Калининград, 19 июля. Строительство моста с улицы Виктора Гюго на остров Канта вынуждены приостановить из-за ценной археологической находки — руин городской стены Кнайпхофа, древнего города, который впоследствии стал частью Кенигсберга. Об этом рассказал подрядчик проекта АО «АБЗ-Дорстрой».

Постройка датируется XIV-XV веками. По словам строителей моста, стена помешала погружению шпунтового ограждения. Компания уже сообщила об этом заказчику и Службе государственной охраны объектов культурного наследия региона. Работы приостановлены, говорится о необходимости проведения археологических раскопок. 

«Строительство объекта продолжат после выяснения статуса археологического объекта и определения порядка проведения работ на нем», — сообщают журналистам в АО «АБЗ-Дорстрой».

Перед проектированием моста археологическую разведку уже проводили, но ничего не нашли. Старинный Кнайпхоф — это островное поселение у подножия Королевского замка, впоследствии ставшее самостоятельным городом и вошедшее в состав Кенигсберга. 

«Это один из самых ранних и знаковых архитектурно-археологических объектов на территории Калининграда», — рассказали о находке в «АБЗ-Дорстрой». 

Ранее ФАН сообщал, что реконструкцию старинных замков и мельниц в Калининградской области проинвестируют на 1,4 млрд рублей. Речь идет о популярном у кинематографистов «Рагните», исторических объектах в Советске и многом другом.

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