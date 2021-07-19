Туристы Калининградской области лазят через ограждения к деревьям в «Танцующем лесу»

Калининград, 19 июля. Турист перелез через ограждение в «Танцующем лесу» и попал на видео. Местные жители опубликовали запись в социальных сетях. Расположенные в национальном парке Куршская коса уникальные деревья имеют красивые искривленные стволы вплоть до образования петлей, и гость региона решил подлезть под одну из них. Его поступок возмутил горожан.

«Он думал, что это волшебный лес, и если он пролезет в дырочку, то у него ума прибавится, но увы», — написал Василий В. «Он верит, что если пролезет через чудо-дерево, излечится от половой инфекции, жена вернется, а машина перестанет жрать масло», — сказал Александр К.

vk.com / pr scr vk.com

Ситуацию для ФАН прокомментировала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова. Найти мужчину с видео вряд ли удастся, но подобные случаи на косе, по ее словам, обычно удается пресекать.

«За данное административное правонарушение грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Установить личность нарушителя на основании видеосъемки очень сложно, однако в последнее время фактов нарушения правил поведения в «Танцующем лесу» все меньше. На помощь национальному парку приходят экскурсоводы и сознательные туристы. Чаще всего подобные правонарушения удается предотвратить или составить на нарушителя административный протокол», — сообщила она корреспонденту ФАН.

В соответствии с Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях» и Положением о ФГУ НП «Куршская коса» на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира и культурным объектам, привести к снижению эстетической ценности ландшафтов. На косе нельзя охотиться, оставлять машину на обочине у деревьев, гулять по авандюне и пескам, сходить со специального оборудованных дорожек и мусорить.

Ранее ФАН сообщал, что «Танцующий лес» на Куршской косе закроют на ремонт этим летом. Это может произойти уже в июле.