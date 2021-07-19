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Жерар Депардье приедет в Калининград на фестиваль «Балтийские дебюты»
Общество
Жерар Депардье приедет в Калининград на фестиваль «Балтийские дебюты»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Фокин

Калининград, 19 июля. Французский актер Жерар Депардье приедет в Светлогорск на специальный показ фильма со своим участием. Об этом сообщает пресс-секретарь Росконцерта Татьяна Эсаулова. 

В начале показа артист выступит перед зрителями, но пресс-конференцию устраивать не будет, как и отвечать на вопросы зрителей. Калининградцы смогут его увидеть 24 июля в 16:30. 

Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» пройдет в концертном зале «Янтарь-холл» с 24 по 29 июля. На нем представят работы молодых режиссеров стран Балтийского региона и Северной Европы. Программа составляется из последних отечественных фильмов, участников Московского международного кинофестиваля и фестиваля «Кинотавр».

Ранее ФАН сообщал, что Депардье через суд требовал у российской бизнесвумен более 7 млн рублей. Женщина — частный предприниматель.

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