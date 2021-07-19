Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Калининградской области

Калининград, 19 июля. Полигон ТБО загорелся в Калининградской области. Об этом рассказали в общественной организации «Зеленый фонд» со ссылкой на очевидцев.

«На крупнейшей областной свалке в поселке Круглово, которую обслуживает региональный оператор ГП КО «Единая система обращения с отходами», зафиксировано возгорание. На фото виден открытый огонь», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что намерены обратиться за комментарием в Росприроднадзор и правительство области. Ситуацию прокомментировали в МЧС. По мнению представителя пресс-службы, возгорание произошло из-за аномальной жары, которая сейчас уже сошла. Никакой опасности не было.

«Задымление было. Свалки постоянно горят, это же законы физики, они тлеют внутри. Все вышло наверх, поэтому поработали. Привлекали не больше трех машин. Там никакой не было опасности распространения, все показатели в пределах нормы», — рассказал корреспонденту ФАН начальник пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Ранее ФАН сообщал, что уличные торговцы устроили свалку на выходе из новосибирского метро. Местные жители боятся эпидемии.