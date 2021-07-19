Четверо мужчин утонули из-за отбойного течения в Калининградской области

Калининград, 19 июля. Четверых взрослых мужчин унесло отбойным течением в Калининградской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

41-летний местный житель спас своего 15-летнего сына на необорудованном пляже в поселке Сокольники под курортным городом Зеленоградском, но сам не выбрался. Его тело вытащили на берег другие отдыхающие.

Еще одного 61-летнего калининградца течением просто унесло в море. Он отдыхал в поселке Приморье под Светлогорском и погиб.

Спасая своего малолетнего сына и двух племянников, умер 34-летний житель Гурьевского района. Его детей уносило в море у поселка Куликово Зеленоградского района, они купались на необорудованном пляже.

24-летний житель пытался спасти семейную пару, которую также стало уносить отбойным течением в море. Около 4 часов утра 18 июля его тело выбросило на берег у того же места, где он утонул. Трагедия произошла на городском пляже, но спасательные посты дежурили только до 21:00, по графику.

В водохранилище поселка Колосовка под Зеленоградском утонула 41-летняя жительница Калининграда. Она купалась со своим сожителем.

Следственным комитетом назначен судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти калининградцев, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь СУ СК России региона Наталья Гацко.

«Настоятельно рекомендуем купаться в специально отведенных для этого местах! Перед купанием на необорудованном пляже внимательно обследуйте дно. Помните про отбойные течения на побережье Балтийского моря. Они могут возникнуть в любом месте и унести в море любого, даже самого подготовленного человека. Попав в отбойное течение, необходимо сохранять спокойствие и не пытаться плыть к берегу. Держитесь на воде, берегите силы, со временем течение ослабнет, и вы сможете выбраться на сушу», — рассказали в Следственном комитете.

Ранее ФАН сообщал, что житель Саратовской области пытался спасти из воды девочку и утонул вместе с ней. У водоема отдыхали несколько семей.