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«Зенит» отдаст нападающего Шамкина калининградской «Балтике» до конца сезона
Общество
«Зенит» отдаст нападающего Шамкина калининградской «Балтике» до конца сезона
vk.com  /  ФК «Зенит»-2

Калининград, 17 июля. Даниил Шамкин, нападающий петербургского «Зенита», продолжит карьеру в калининградской «Балтике». Он заключил с клубом договор до конца сезона, о чем сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленный источник.

«Зенит» был чемпионом РПЛ три раза подряд, в 2018–2019, 2019–2020 и 2020–2021 годах. До этого первенство оставалось за московским «Локомотивом».

Калининградцы уже определились, за кого собираются болеть на предстоящем матче за Суперкубок России. Он состоится в янтарном крае. 

«Лично я уверена в победе «Зенита», думаю даже сделать ставку», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Мария Ф. 

«Букмекеры обанкротятся», — заявила Анна Ж. корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что «Зенит» и «Локомотив» сразятся за главную футбольную награду страны. Игра пройдет на стадионе «Калининград» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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россия калининград калининградская область
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