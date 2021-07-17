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Водитель в Калининграде сбил пешехода насмерть и скрылся

Происшествия
Водитель в Калининграде сбил пешехода насмерть и скрылся
пресс-служба  /  УГИБДД по Новосибирской области

Калининград, 17 июля. Местный житель сбил 70-летнего пенсионера и скрылся с места ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе полиции. 

«Подозреваемый был задержан. Автомобиль и водитель найдены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Виновник происшествия оказался пьян», — сообщили корреспонденту ФАН в ведомстве. 

В отношении гражданина составлен протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ за невыполнение требований ПДД о запрете употребления алкогольных напитков за рулем. Отдельно накажут за оставление места ДТП. Сбитый пешеход скончался в больнице. 

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному», — добавляют в УМВД России по Калининградской области. 

Ранее ФАН сообщал, что смертельное ДТП произошло на трассе в Калининградской области. Об этом рассказали в региональном ГИБДД. 

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россия калининград калининградская область
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