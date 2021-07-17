Водитель в Калининграде сбил пешехода насмерть и скрылся

Калининград, 17 июля. Местный житель сбил 70-летнего пенсионера и скрылся с места ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

«Подозреваемый был задержан. Автомобиль и водитель найдены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Виновник происшествия оказался пьян», — сообщили корреспонденту ФАН в ведомстве.

В отношении гражданина составлен протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ за невыполнение требований ПДД о запрете употребления алкогольных напитков за рулем. Отдельно накажут за оставление места ДТП. Сбитый пешеход скончался в больнице.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному», — добавляют в УМВД России по Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что смертельное ДТП произошло на трассе в Калининградской области. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.