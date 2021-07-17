Сергей Светлаков приехал в Калининград судить «Голосящий КиВиН-2021»

Калининград, 17 июля. В курортном городе Светлогорске Калининградской области готовятся к проведению фестиваля «Голосящий КиВиН-2021». Его будут судить Алла Михеева и Александр Панайотов, а также известный юморист Сергей Светлаков. Кроме того, в состав жюри вошли известный писатель Евгений Гришковец и министр спорта региона Наталья Ищенко.

Показ команд уже состоялся. 15 июля Александр Масляков отобрал лучших для участия в мероприятии. 16 числа прошла генеральная репетиция с участием зрителей, а сегодня состоится запись телевизионного эфира.

Цена билета на праздник поразила калининградцев. Выяснилось, что пойти на него могут себе позволить немногие.

«Дальний ряд балкона стоит четыре тысячи рублей! Да за такие деньги они должны в первый сажать. Шестая часть моей зарплаты», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия Ж.

Сесть поближе к сцене можно будет за шесть тысяч рублей, место в амфитеатре обойдется в 7–18 тысяч, в партере — в 25–30 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов рассказал о туристических достопримечательностях Калининградской области. Многие из них расположены на востоке региона.