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Улицы приморских городов перекроют из-за триатлон-чемпионата IronStar в Калининграде
Общество
Улицы приморских городов перекроют из-за триатлон-чемпионата IronStar в Калининграде
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 17 июля. Часть улиц Приморского кольца и дорогу на Куршскую косу в Калининградской области перекроют из-за чемпионата по триатлону Ironstar Kaliningrad-2021. Об этом сообщают в пресс-службе министерства развития инфраструктуры региона.

До 16:00 движение будет ограничено на следующих участках:

  • Приморское кольцо в направлении Калининград — Светлогорск. При этом подъезды к аэропорту «Храброво» и курортным городам останутся открытыми;
  • Калининград — Зеленоградск на участке от Приморского кольца до перекрестка с круговым движением при въезде в приморский город;
  • Сосновка — Куршская Коса от дороги Калининград — Зеленоградск до Зеленоградск  —Морское;
  • на участке Зеленоградск — Морское в районе городской парковки;
  • на улице Тургенева, улице Окружной в направлении нацпарка «Куршская коса» и Московской улице от городского кладбища до национального парка, на улице Подлесной.

Ранее ФАН сообщал, что часть центральных улиц Калининграда перекрыли из-за большого городского велопарада. Меры призваны обеспечить прохождение колонны по маршруту.

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