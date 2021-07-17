Улицы приморских городов перекроют из-за триатлон-чемпионата IronStar в Калининграде

Калининград, 17 июля. Часть улиц Приморского кольца и дорогу на Куршскую косу в Калининградской области перекроют из-за чемпионата по триатлону Ironstar Kaliningrad-2021. Об этом сообщают в пресс-службе министерства развития инфраструктуры региона.

До 16:00 движение будет ограничено на следующих участках:

Приморское кольцо в направлении Калининград — Светлогорск. При этом подъезды к аэропорту «Храброво» и курортным городам останутся открытыми;

Калининград — Зеленоградск на участке от Приморского кольца до перекрестка с круговым движением при въезде в приморский город;

Сосновка — Куршская Коса от дороги Калининград — Зеленоградск до Зеленоградск —Морское;

на участке Зеленоградск — Морское в районе городской парковки;

на улице Тургенева, улице Окружной в направлении нацпарка «Куршская коса» и Московской улице от городского кладбища до национального парка, на улице Подлесной.

Ранее ФАН сообщал, что часть центральных улиц Калининграда перекрыли из-за большого городского велопарада. Меры призваны обеспечить прохождение колонны по маршруту.