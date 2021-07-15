Алиханов объяснил, почему в Калининграде мигрантам запретили работать водителями

Калининград, 15 июля. В целях обеспечения нормального уровня заработка местных жителей в регионе введен запрет на работу для «безвизовых» мигрантов водителями и пекарями. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов на заседании общественно-политического совета.

«Могу вас заверить, что даже те меры, за которые нас недавно активно критиковали, о запрете работы иностранным гражданам в отдельных сферах деятельности, они были реализованы с целью поддержания достойного уровня оплаты труда, создания новых рабочих мест для наших жителей, жителей Калининградской области», — сказал Алиханов.

В регионе введен полный запрет на работу в нескольких сферах сроком на один год для мигрантов из стран Евразийского экономического союза, в который входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения. Патенты получают граждане, пребывающих из других мест жительства.

Ограничения для мигрантов действуют на производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также в сфере детского питания и пищевых продуктов, пассажирских перевозок. К ним отнесены как общественный транспорт, так и такси. Запрет распространяется на ведение собственного бизнеса, трудоустройство в сфере общего образования и трудоустройства. Соответствующий указ подписан губернатором 23 июня и должен вступить в силу спустя 30 дней. Ситуацию ФАН прокомментировали калининградцы.

«Я не могу найти приличную работу как раз из-за большого количества мигрантов. Рада, что в их отношении наконец-то приняты меры. У нас у самих работы нет», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Кристина Д.

Ранее Антон Алиханов рассказал о туристических объектах на востоке Калининградской области. На побережье Балтийского моря, к примеру, заканчивается строительство велодорожки.