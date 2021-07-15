Антон Алиханов: Уровень безработицы в Калининградской области сократился в три раза

Калининград, 15 июля. В регионе троекратно сократился уровень безработицы. Это произошло за полгода, заявил губернатор Антон Алиханов на заседании общественно-политического совета в правительстве.

«С начала года за шесть месяцев мы сократили объем безработицы в три раза. Хороший результат: с 30 с лишним тысяч опустились до десяти тысяч. И продолжаем эту работу, нам президент поставил задачу на 24,5 тысячи человек сократить до конца года. Мы идем с некоторым опережением», — сказал губернатор Калининградской области.

Впечатляющих результатов удалось достичь благодаря модернизации регионального центра занятости. Было уволено около 70 работников, но учреждение стало работать эффективнее.

«Когда мы только приступили во время ковидного кризиса, поняли, что из 17 000 большая часть — неактуальные вакансии, которые формально висели. Сейчас активно работаем по подбору персонала. Мы превращаем центр занятости в такое кадровое агентство», — говорит губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, сегодня на рынке труда существует определенный дисбаланс. Желающие занять ту или иную должность часто не соответствуют требованиям работодателя. Они работают хуже, чем от них ожидают.

«Это очень большая проблема. Я часто общаюсь с представителями бизнеса, и этот вопрос стоит достаточно остро сейчас», — сказал губернатор.

Ранее ФАН сообщал, что экономист оценил влияние новой волны коронавируса на безработицу в России. По данным Росстата, на конец мая безработица составляет 4,9%.