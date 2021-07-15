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Калининградские бары и рестораны будут работать по ночам для привитых посетителей
Общество
Калининградские бары и рестораны будут работать по ночам для привитых посетителей
pixabay.com  / 

Калининград, 15 июля. Предприятиям общественного питания разрешили работать ночью, говорится на сайте местных властей. В кафе и рестораны Калининграда с 12 ночи до 6 утра будут пускать только привитых посетителей. Об этом сообщается со ссылкой на заместителя министра экономического развития, промышленности и торговли региона Ирину Гракову.

До этого областной минэкпром запретил предпринимателям осуществлять деятельность ночью. Исключение составили случаи доставки и работы на вынос. Решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией изменилось. Сфере общепита решили сделать послабления — теперь в заведения будут пускать вакцинированных гостей. 

«Заявления уже начали поступать через МФЦ. Временный порядок заведен. Никаких препятствий, уважаемые предприниматели», — заявила Ирина Гракова.

Заявка на новый режим работы подается через МФЦ или информационно-расчетный центр. Министерству положено рассмотреть ее не более, чем за восемь дней. На практике это делается гораздо быстрее, уточняют в правительстве. 

Ранее ФАН сообщал, что рестораторы неоднозначно оценили введение QR-кодов для посетителей общепита в Москве. Многих из них это поставило под угрозу кризиса и банкротства.

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