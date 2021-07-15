Кондуктор в Калининграде раздала самодельные вееры задыхающимся от жары пассажирам

Калининград, 15 июля. Кондуктор одного из городских автобусов бесплатно раздала своим пассажирам самодельные вееры. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях. Транспорт не был оснащен кондиционером, и таким образом сотрудник транспортной компании решила выйти из ситуации.

«Кондуктор по собственной инициативе попросила в магазине коробки, разрезала их на небольшие картонные листочки и предлагает всем пассажирам в качестве веера», — рассказала жительница Калининграда Наталья Г. в одном из популярных пабликов.

Она считает, что женщину стоит наградить. Наталью Г. удивило отношение горожанки к работе.

«Такие люди заслуживают поощрения! В тридцатиградусную жару в автобусе я 20 минут еле выдержала, а она весь день работает. Очень приветливая, вежливая и приятная женщина. И эти картонки… До того неожиданно и приятно! Многие пассажиры воспользовались предложением», — рассказала калининградка корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что кондуктор угрожала выкинуть из автобуса непонравившуюся ей пассажирку. Она безосновательно заподозрила ее в неоплате проезда сразу после передачи денег, а после обвинила в хамстве.