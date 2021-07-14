Экс-замначальника полиции Пионерского приговорили к трем годам колонии

Калининград, 14 июля. Бывшего заместителя начальника отделения полиции города Пионерского в Калининградской области приговорили к трем годам лишения свободы за превышение полномочий

Бывший силовик будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его также лишили звания «майор полиции», и заключенный после освобождения два года не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

Осужденный применил электрошокер против задержанного. Он просился в туалет, а взамен получил разряд током. Экс-полицейский нанес потерпевшему не менее четырех ударов.

Свою вину бывший правоохранитель не признал. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Чехов, сообщало РИАМО. Его обвиняют в получении взяток.