Партия в 3900 доз вакцины «Спутник V» поступила в Калининградскую область

Калининград, 12 июля. Новая партия «Спутник V» поступила в регион. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Получили партию вакцины «Спутник V» в 3900 доз-комплектов. В настоящее время она маршрутизируется в учреждения здравоохранения региона», — сказал руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Дополнительно сообщается, что развернуто 1208 коек для больных коронавирусом. Занято 998 из них. На 12 июля зафиксировано 225 новых случаев заболевания. Среди них 65 пенсионеров и 79 неработающих.

Ранее ФАН сообщал, что новая немецкая вакцина CureVac показала низкую эффективность против COVID-19. Полученный результат «не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха», отметили специалисты.