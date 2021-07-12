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Партия в 3900 доз вакцины «Спутник V» поступила в Калининградскую область

Общество
Партия в 3900 доз вакцины «Спутник V» поступила в Калининградскую область
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Калининград, 12 июля. Новая партия «Спутник V» поступила в регион. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Получили партию вакцины «Спутник V»  в 3900 доз-комплектов. В настоящее время она маршрутизируется в учреждения здравоохранения региона», — сказал руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков. 

Дополнительно сообщается, что развернуто 1208 коек для больных коронавирусом. Занято 998 из них. На 12 июля зафиксировано 225 новых случаев заболевания. Среди них 65 пенсионеров и 79 неработающих. 

Ранее ФАН сообщал, что новая немецкая вакцина CureVac показала низкую эффективность против COVID-19. Полученный результат «не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха», отметили специалисты.

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