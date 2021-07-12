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Температура воздуха в Калининградской области поднимется до рекордно высоких значений
Общество
Температура воздуха в Калининградской области поднимется до рекордно высоких значений
pixabay.com  /  PD

Калининград, 12 июля. На грядущей неделе отдыхающим в Калининградской области обещают рекордно высокую температуру. Об этом корреспонденту ФАН рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура будет практически каждый день, за исключением пятницы, выше 30 градусов. Не исключено, что в среду будет установлен суточный рекорд температуры воздуха. Он для этого дня составляет 31,3 градуса. Мы думаем, что в этот день в Калининграде, также как и во вторник, будет 31–33», — сказал корреспонденту ФАН Леус. 

Дождей, по словам специалиста центра «Фобос», до выходных в регионе не будет. Прохладнее должно стать только к субботе. 

«В пятницу будет чуть-чуть прохладнее, только термометры это заметят, для людей по-прежнему очень жарко, 28–30 градусов. В субботу только есть надежда на прохладу. Холодный атмосферный фронт принесет ливневые дожди, грозы, местами ожидается 25–27 градусов», — рассказал корреспонденту ФАН Михиал Леус. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области ожидается тридцатиградусная жара. Побит рекорд сорокалетней давности.

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россия калининград калининградская область
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