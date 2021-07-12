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Швейцарская шоколадная фабрика откроется в Калининградской области

Общество
Швейцарская шоколадная фабрика откроется в Калининградской области
pixabay.com  / 

Калининград, 12 июля. В регионе появится шоколадная фабрика Barry Callebaut. Компания считается одним из ведущих производителей шоколада и какао в мире. Предприятие планируют запустить в августе, сообщают в пресс-службе учреждения.

Фабрику приобрели в ходе аукциона, который прошел в сентябре 2020 года. В Калининградской области наладят производство глазури, а также твёрдой и жидкой начинки для сладостей. На первом этапе планируется привлечь чуть более 40 рабочих.

«Это будут новые рабочие места в основном в области производства, технического обслуживания оборудования и складского хозяйства»,  — говорится в сообщении Barry Callebaut.

Швейцарская группа уже владеет двумя заводами в Московской и Рязанской областях. Первый она построила в 2007 году, а второй в 2019. 

Ранее ФАН сообщал, что шоколад оказался идеальным лекарством при стрессе. Его употребление может может помочь существенно улучшить настроение. 

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