Шестилетняя девочка утонула в Калининградской области

Калининград, 12 июля. В пожарном водоеме поселка Придорожное Славского района Калининградской области утонула шестилетняя девочка. О происшествии ФАН сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

«По предварительным данным, вчера днем девочка гуляла с 11-летним родственником. Дети решили искупаться в водоеме, который был огорожен. Когда девочка перелезла через ограждение, она поскользнулась на бетонных плитах, которыми выложен берег водоема. Ребенок самостоятельно выбраться из воды не мог — не умел плавать», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета в Калининграде Наталья Гацко.

Мальчик пытался помочь подруге, но понял, что у него не получится, и побежал за взрослыми. Тело погибшей на дне водоема обнаружила ее старшая сестра.

Специалисты осмотрели место происшествия и видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружили. Проводится проверка, по результатам котором будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что в Ленинградской области утонули два человека. Одним из них стал гражданин Камеруна.