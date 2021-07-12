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Шестилетняя девочка утонула в Калининградской области
Происшествия
Шестилетняя девочка утонула в Калининградской области
Федеральное агентство новостей  / 

Калининград, 12 июля. В пожарном водоеме поселка Придорожное Славского района Калининградской области утонула шестилетняя девочка. О происшествии ФАН сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. 

«По предварительным данным, вчера днем девочка гуляла с 11-летним родственником. Дети решили искупаться в водоеме, который был огорожен. Когда девочка перелезла через ограждение, она поскользнулась на бетонных плитах, которыми выложен берег водоема. Ребенок самостоятельно выбраться из воды не мог — не умел плавать», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета в Калининграде Наталья Гацко. 

Мальчик пытался помочь подруге, но понял, что у него не получится, и побежал за взрослыми. Тело погибшей на дне водоема обнаружила ее старшая сестра.

Специалисты осмотрели место происшествия и видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружили. Проводится проверка, по результатам котором будет принято процессуальное решение. 

Ранее ФАН сообщал, что в Ленинградской области утонули два человека. Одним из них стал гражданин Камеруна.

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