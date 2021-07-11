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Два человека погибли в ДТП под Калининградом, трое ранены
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Калининградом, трое ранены
instagram.com  /  Пресс-служба ГИБДД по Калининградской области

Калининград, 11 июля. Смертельное ДТП произошло на дороге в Калининградской области. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе УГИБДД. 

«Водитель управлял Ssang Yong в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по Советской улице со стороны Тельмана в направлении Комсомольской и у дома номер 60 выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным у дороги Opel под управлением водителя 56 лет. Он и его 32-летняя пассажирка скончались на месте», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Еще трое человек получили телесные повреждения. Ими стали 30 и 34-летний пассажиры Ssang Yong, а также сидящая в Opel 34-летняя женщина. 

«ГИБДД Калининградской области призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для окружающих — пассажиров, пешеходов и водителей», — напоминают в пресс-службе ГИБДД. 

Ранее ФАН сообщал, что под Калининградом произошло смертельное ДТП. Водитель выехал на встречную полосу. 

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