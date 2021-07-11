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Пробка длиной в два километра образовалась у национального парка Куршская коса
Общество
Пробка длиной в два километра образовалась у национального парка Куршская коса
Пресс-служба национального парка Куршская коса  / 

Калининград, 11 июля. Двухкилометровая пробка образовалась на въезде в национальный парк Куршская коса. Об этом ФАН сообщили в учреждении, добавив, что они намерены все-таки ограничить туристический поток. 

«Мы планируем запретить въезд по многоразовым пропускам, но точных сроков назвать пока не готовы», — сказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Куршской косы Ольга Большакова. 

Информация о заторах опубликована и на сайте сервиса «Яндекс.Карты». Движение остановлено на участке от городского кладбища Зеленоградска до КПП на въезде в национальный парк. О происходящем высказались местные жители. 

«Очередь автомобилистов состоит не из обладателей многоразовых пропусков. Не понимаю, почему ограничить въезд хотят именно местным жителям. Это несправедливо! Туристический поток от этого не уменьшится», — сказала корреспонденту ФАН калининградка Софья Ш. 

Ранее ФАН сообщал, что пробки длиной в несколько километров к национальному парку Куршская коса уже выстраивалась. Очередь растянулась перед КПП, поскольку водители пытались попасть на море.

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