Пробка длиной в два километра образовалась у национального парка Куршская коса

Калининград, 11 июля. Двухкилометровая пробка образовалась на въезде в национальный парк Куршская коса. Об этом ФАН сообщили в учреждении, добавив, что они намерены все-таки ограничить туристический поток.

«Мы планируем запретить въезд по многоразовым пропускам, но точных сроков назвать пока не готовы», — сказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Куршской косы Ольга Большакова.

Информация о заторах опубликована и на сайте сервиса «Яндекс.Карты». Движение остановлено на участке от городского кладбища Зеленоградска до КПП на въезде в национальный парк. О происходящем высказались местные жители.

«Очередь автомобилистов состоит не из обладателей многоразовых пропусков. Не понимаю, почему ограничить въезд хотят именно местным жителям. Это несправедливо! Туристический поток от этого не уменьшится», — сказала корреспонденту ФАН калининградка Софья Ш.

Ранее ФАН сообщал, что пробки длиной в несколько километров к национальному парку Куршская коса уже выстраивалась. Очередь растянулась перед КПП, поскольку водители пытались попасть на море.