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Пациентку весом 200 кг спасатели помогли увести на скорой под Калининградом

Общество
Пациентку весом 200 кг спасатели помогли увести на скорой под Калининградом
pixabay.com  / 

Калининград, 11 июля. Спасатели помогли врачами скорой помощи транспортировать пациентку весом 200 кг в машину скорой помощи. Об этом рассказывают в экстренных службах региона. 

«Медики вызвали спасателей в поселок Низовье в четыре утра в субботу», — сообщают местные журналисты. 

Пострадавшей было 62 года. Случай зафиксирован в Гурьевском районе Калининградской области

Ранее на ФАН диетологи назвали популярные овощи, которые помогают сбросить вес. В рацион нужно включать брокколи, листовую зелень, морковь, спаржу и цветную капусту.

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