Пациентку весом 200 кг спасатели помогли увести на скорой под Калининградом

Калининград, 11 июля. Спасатели помогли врачами скорой помощи транспортировать пациентку весом 200 кг в машину скорой помощи. Об этом рассказывают в экстренных службах региона.

«Медики вызвали спасателей в поселок Низовье в четыре утра в субботу», — сообщают местные журналисты.

Пострадавшей было 62 года. Случай зафиксирован в Гурьевском районе Калининградской области

Ранее на ФАН диетологи назвали популярные овощи, которые помогают сбросить вес. В рацион нужно включать брокколи, листовую зелень, морковь, спаржу и цветную капусту.