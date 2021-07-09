Девочка запуталась волосами в сливе бассейна и едва не утонула в Калининграде

Калиниград, 9 июля. Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента в спа-центре отеля. Волосы ребенка намотало на сливное отверстие бассейна, поэтому она чуть не погибла.

Посетители спа-центра увидели, как ребенок стал тонуть, и бросились девочке на помощь. В результате несовершеннолетняя госпитализирована в лечебное учреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Они организовали проверку. По результатам проверки следствие даст правовую оценку действиям персонала заведения и родителей, оставивших ребенка без присмотра.