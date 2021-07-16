Калининградский спасатель вытащил 10-летнюю девочку из моря

Спасатель из Балтийска Калининградской области Николай Баженов вытащил из моря тонущую 10-летнюю девочку. Теперь о спасателе пишут во всех местных пабликах.

«Море волновалось, но купающихся было много. В какой-то момент течение понесло в открытое море маленькую Вику. На ее счастье, спасатели были рядом. Точнее, Николай Баженов», — говорят в одном из популярных пабликов.

Корреспондент ФАН выяснил подробности произошедшего. Николай Баженов дежурил на центральном пляже Балтийска с новым напарником. Он хотел отлучиться, так как коллеги работают поочередно, по сменам, но почувствовал, что что-то может произойти. Интуиция не подвела. Как отмечает спасатель, его напарник и не заметил тонущего ребенка.

«Я смотрю, что кто-то плывет на одном месте, бинокль беру, а это девочка захлебывается. Я просто молниеносно к ней туда [побежал]. Сел в джип, напарнику говорю: «Человек тонет! Быстрее!» Он: «Уже что ли?» Я ему: «Уже, уже!» Сразу в воду, достал [ребенка]. Воды хлебанула, нашел ее тетю. Она без мамы была», — рассказал спасатель корреспонденту ФАН.

pixabay.com /

Как выяснилось, девочка не умела плавать. Спасатель провел разъяснительную работу с мамой ребенка.

«Объяснил, наругал. Море опасно. Если говоришь ребенку по пояс заходить, он не всегда слушается. Все равно есть риск. Надо за ним следить в любом случае! С чем-то надувным отправлять в воду, тем более, если не плавает. Девочка была с кружочком, но тем не менее тонут в основном те, кто умеет держаться на воде. Их просто отбойное течение тянет, у них паника, хлебают воду и умирают», — рассказывает Николай Баженов корреспонденту ФАН.

pixabay.com /

На счету Баженова более 300 спасенных жизней. Как-то раз он вытащил из воды тонущих военных. Их было восемь!

«Были сложнее ситуации, в которых сам думал, что утону. Жизнь перед глазами проносилась. А этот случай не такой тяжелый, но тем не менее для девочки важен. Самое большое число человек, которых я вытаскивал, — это восемь контрактников. Я их за раз тянул. Тогда направился на спасение вместе с напарником, который встречал меня на берегу. У одного из тонувших оказался надувной «ламзак». Я сначала от них девушку отбуксовал, а потом они облепили банан, как пиявки, и за надувную часть я их вел к берегу», — рассказал Николай Баженов.

vk.com / Николай Баженов

Спасатель считает свою работу благородной и уверен в правильности выбора профессии.

«Я чуть сам не утонул на центральном пляже и соседа спас. Вместе с ним попали в нехорошую ситуацию — тоже в отбойное течение. Потом двух девочек [спас] вместе с человеком, который пытался сам вытащить их. Они плыли на матрасе. <...> Поначалу, когда людей вытаскивал, переживал, а теперь спасаю и спасаю. По-моему, после сотни [спасенных человек] стало так», — рассказывает Николай Баженов корреспонденту ФАН.

Чтобы оставаться в форме, Баженов много тренируется. Он отмечает, что его профессия требует хорошей физической подготовки.

«Сам для себя, не по работе, устраиваю тренировки: по два часа плаваю туда-сюда, туда-сюда. Выхожу потом и голова кружится. Мне проплыть легче, чем пробежать», — говорит Николай Баженов.

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