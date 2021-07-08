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Смертельное ДТП произошло на трассе в Калининградской области

Происшествия
Смертельное ДТП произошло на трассе в Калининградской области
vk.com  /  Cообщество автомобилистов Калининграда и области

Калининград, 8 июля. Смертельная авария произошла на трассе Калининград-Черняховск. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в региональном ГИБДД. 

«Водитель автомобиля Audi 2000 года рождения двигался со стороны города Черняховска в направлении Калининграда, выехал через сплошную линию разметки на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем марки MAN», — рассказали в ведомстве. 

Нарушитель ПДД, водитель Audi, погиб на месте еще до приезда скорой помощи. В произошедшем разбираются сотрудники Госавтоинспекции. 

«Призываем вас быть внимательными во время управления транспортным средством, думать о себе и о других участниках дорожного движения!» — говорят в полиции. 

Ранее ФАН сообщал, что авария с поездом и легковушкой унесла жизни трех человек в Ленинградской области. Тепловоз протаранил машину на переезде возле станции Орехово.

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