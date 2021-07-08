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Годовалый ребенок получил травмы в аварии под Калининградом
Происшествия
Годовалый ребенок получил травмы в аварии под Калининградом
гибдд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД по Калининградской области

Калининград, 8 июля. Малолетний ребенок получил травмы в аварии на 214 км дороги «Калининград (от Борисово) — Знаменск  — Озерск  — Гусев  — Добровольск  — Неман». 37-летняя женщина ехала от поселка Тушино на «Мерседесе», приблизилась к автомобилю «Ауди» и въехала в него, пока он поворачивал налево. 

«Пассажиры «Ауди» получили телесные повреждения. В машине была 22-летняя женщина и годовалый ребенок», — рассказали корреспонденту ФАН в ГИБДД по Калининградской области. 

Госавтоинспекция в очередной раз просит водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать ПДД. Важно выбирать безопасную дистанцию до едущих впереди машин, контролировать обстановку на дороге, использовать ремни безопасности и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. 

Ранее ФАН сообщал, что депутат Вострецов поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Дорожное движение — это всегда повышенная ответственность и риски.

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