Годовалый ребенок получил травмы в аварии под Калининградом

Калининград, 8 июля. Малолетний ребенок получил травмы в аварии на 214 км дороги «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман». 37-летняя женщина ехала от поселка Тушино на «Мерседесе», приблизилась к автомобилю «Ауди» и въехала в него, пока он поворачивал налево.

«Пассажиры «Ауди» получили телесные повреждения. В машине была 22-летняя женщина и годовалый ребенок», — рассказали корреспонденту ФАН в ГИБДД по Калининградской области.

Госавтоинспекция в очередной раз просит водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать ПДД. Важно выбирать безопасную дистанцию до едущих впереди машин, контролировать обстановку на дороге, использовать ремни безопасности и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.

Ранее ФАН сообщал, что депутат Вострецов поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Дорожное движение — это всегда повышенная ответственность и риски.