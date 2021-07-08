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Сливавшая вакцину в унитаз медсестра из Калининграда стала фигурантом уголовного дела
Общество
Сливавшая вакцину в унитаз медсестра из Калининграда стала фигурантом уголовного дела
wikipedia.org/wiki  /  PD

Калининград, 8 июля. Уголовное дело по факту искажения должностными лицами городской больницы № 4 информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, возбуждено Следственным комитетом России в Калининграде. Речь идет о медицинской сестре, организовавшей выдачу горожанам сертификатов о прохождении вакцинации без прививок.

«Подозреваемые осуществили подделку сертификатов о вакцинации и внесли в федеральный реестр вакцинированных заведомо недостоверные сведения о прохождении указанными лицами вакцинации. Таким образом, как полагает следствие, была искажена информация о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, предназначенная для жителей Калининградской области и органов, уполномоченных на принятие мер по устранению опасности, а также создана угроза распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov)», — рассказали корреспонденту ФАН в СУ СК России по Калининградской области.  

Обстоятельства преступления устанавливаются. Выясняется полный круг причастных к нему лиц. 

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове инвалид-колясочник живет без воды и отопления, ожидая обещанное жилье. Городская администрация обещает переселить его два года.

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