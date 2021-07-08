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Умилительное видео с трубкозубом показали в калининградском зоопарке
Общество
Умилительное видео с трубкозубом показали в калининградском зоопарке
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5

Калининград, 8 июля. Краткое руководство по мытью трубкозуба представили в калининградском зоопарке. О банных процедурах экзотического животного рассказали в Instagram. 

«Возьмите горсть мучных червей и положите их в миску. Зайдите в вольер трубкозуба. Лезьте в берлогу трубкозуба. Будите трубкозуба. Выманивайте трубкозуба наружу. Пока он ест, протирайте ему глаза. Не забудьте протереть спину и уши. Покидая вольер, будьте уверены: трубкозуб снова пошел спать»,  — сказано в социальной сети. 

Происходящее вызвало интерес пользователей Сети. Они крайне умилились. 

«Сладкий малыш. Так прикольно кушает», — написала Светлана К.

«Такой пылесосик», — высказалась Мария Ж. 

«Любимое животное моей дочери в зоопарке», — сказал Владислав В. 

Ранее ФАН сообщал, что в новосибирском зоопарке сняли на видео игру орангутанга с простыней. Животное устроило игрища в выходной день. 

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