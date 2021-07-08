Умилительное видео с трубкозубом показали в калининградском зоопарке

Калининград, 8 июля. Краткое руководство по мытью трубкозуба представили в калининградском зоопарке. О банных процедурах экзотического животного рассказали в Instagram.

«Возьмите горсть мучных червей и положите их в миску. Зайдите в вольер трубкозуба. Лезьте в берлогу трубкозуба. Будите трубкозуба. Выманивайте трубкозуба наружу. Пока он ест, протирайте ему глаза. Не забудьте протереть спину и уши. Покидая вольер, будьте уверены: трубкозуб снова пошел спать», — сказано в социальной сети.

Происходящее вызвало интерес пользователей Сети. Они крайне умилились.

«Сладкий малыш. Так прикольно кушает», — написала Светлана К. «Такой пылесосик», — высказалась Мария Ж. «Любимое животное моей дочери в зоопарке», — сказал Владислав В.

Ранее ФАН сообщал, что в новосибирском зоопарке сняли на видео игру орангутанга с простыней. Животное устроило игрища в выходной день.