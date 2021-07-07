Работника поликлиники задержали за продажу документов о вакцинации в Калининграде

Калининград, 7 июля. Старшего администратора поликлиники в Калининграде задержали за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

По данным правоохранителей, женщина по просьбам обратившихся к ней людей выдавала справки о вакцинации с ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы не навести на себя подозрений, неиспользованную вакцину злоумышленница выливала в канализацию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За свои противоправные действия женщина брала от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. Полицией установлено, что фальшивые сертификаты о вакцинации у медицинского работника приобрели около 20 человек.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту подделки и оборота документов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.