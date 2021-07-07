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Калининградка обратилась к спасателям из-за проблем с серьгами
Общество
Калининградка обратилась к спасателям из-за проблем с серьгами
 /  Александр Дьяков

Калининград, 7 июля. Сотрудники МЧС пришли на помощь женщине, которая не смогла снять украшения из-за сломанных застежек.

Администрация города опубликовала отчет о действиях работников МЧС, где рассказала о курьезной ситуации. Спасатели пояснили, что они не раз снимали с деревьев котят или вытаскивали голодных лисят, но впервые помогли местной жительнице разобраться с ювелирными украшениями.

Ранее сотрудники ПСС «Мещерская» помогли тонувшему 19-летнему юноше, который решил искупаться в пруду, но в какой-то момент стал тонуть, сообщало издание РИАМО. После того как местного жителя доставили на сушу, он рассказал, что у него свело ногу, из-за чего стал уходить под воду. Москвич отказался от госпитализации.

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