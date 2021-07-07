Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 14:26
14:24
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии пройдет в Казани
14:23
Общество
Житель Алтайского края вызвал автовышку для спасения застрявшего котенка
14:23
Общество
Один из крупнейших в мире центров вакцинации от коронавируса открылся в Москве
14:21
Политика
Зеленский объяснил, от чего зависит членство Украины в НАТО и Евросоюзе
14:20
Шоу-бизнес
Барецкий озвучил стоимость места на кладбище, которое он хочет отдать МакSим
14:18
Экономика
Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке
14:18
Происшествия
Полиция задержала уроженца Ангарска за поджог автомобиля в центре Петербурга
14:14
Спорт
Рибалта рассказал, почему покинул петербургский «Зенит»
14:14
Политика
«Мегафонная дипломатия»: в Москве высмеяли требования Зеленского по Донбассу
14:13
Политика
Хроника гибели Украины: Альгис Микульскис о ликвидации легендарного завода в Николаеве
Все новости

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча за Суперкубок России в Калининграде
Общество
Павел Кукуян назначен главным арбитром матча за Суперкубок России в Калининграде
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Калининград, 7 июля. Главным арбитром матча за Суперкубок России по футболу назначен Павел Кукуян. На поле стадиона «Калининград» встретятся команды питерского «Зенита» и московского «Локомотива». 

Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков станут помощниками Кукуяна, место резервного арбитра займет Иван Сиденков, ВАР — Игорь Панин, АВАР — Алексей Стипиди.

Павел Кукуян  — футбольный арбитр из Сочи. Судейскую карьеру начал в 2009 году, к работе на матчах Российской Премьер-лиги стал привлекаться в 2016–2017 годах. Считается одним из лучших арбитров прошлого сезона, в апреле работал на московском дерби «Спартак» — ЦСКА».

Ранее ФАН сообщал, что министр спорта Матыцин назвал причину провального выступления сборном РФ на Евро-2020. Систему управления футболом в России необходимо совершенствовать.

Вернуться назад

россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru