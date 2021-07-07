Павел Кукуян назначен главным арбитром матча за Суперкубок России в Калининграде

Калининград, 7 июля. Главным арбитром матча за Суперкубок России по футболу назначен Павел Кукуян. На поле стадиона «Калининград» встретятся команды питерского «Зенита» и московского «Локомотива».

Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков станут помощниками Кукуяна, место резервного арбитра займет Иван Сиденков, ВАР — Игорь Панин, АВАР — Алексей Стипиди.

Павел Кукуян — футбольный арбитр из Сочи. Судейскую карьеру начал в 2009 году, к работе на матчах Российской Премьер-лиги стал привлекаться в 2016–2017 годах. Считается одним из лучших арбитров прошлого сезона, в апреле работал на московском дерби «Спартак» — ЦСКА».

Ранее ФАН сообщал, что министр спорта Матыцин назвал причину провального выступления сборном РФ на Евро-2020. Систему управления футболом в России необходимо совершенствовать.