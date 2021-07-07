Вакцина от коронавируса в количестве 193 927 штук поступила в Калининградскую область

Калининград, 7 июля. В регион поступило 193 927 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщают в оперативном штабе по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции.

«Нарастающим итогом в регион поступило 193 927 комплектов доз вакцины. Привито 182 334 человека, из них двукратно 130 940», — рассказали журналистам.

Ранее ФАН сообщал, что российская вакцина «КовиВак» оказалась подходящей для детей. Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что их можно прививать от коронавируса.