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Вакцина от коронавируса в количестве 193 927 штук поступила в Калининградскую область
Общество
Вакцина от коронавируса в количестве 193 927 штук поступила в Калининградскую область
pixabay.com  / 

Калининград, 7 июля. В регион поступило 193 927 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщают в оперативном штабе по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции. 

«Нарастающим итогом в регион поступило 193 927 комплектов доз вакцины. Привито 182 334 человека, из них двукратно 130 940», — рассказали журналистам. 

Ранее ФАН сообщал, что российская вакцина «КовиВак» оказалась подходящей для детей. Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что их можно прививать от коронавируса.

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