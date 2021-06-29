Почему просроченные продукты не исчезают с полок магазинов Калининграда?

Жители калининградской области возмущены обилием просроченных товаров на полках магазинов. Они регулярно присылают в социальные сети сообщения о непригодных к употреблению продуктах. День ото дня их не становится меньше. Вот что рассказала корреспонденту ФАН одна из пострадавших. Она опубликовала фото испорченного йогурта и пояснила, почему не попыталась повлиять на ситуацию радикально.

«Вы знаете, у нас столько на полках отвратительной продукции отечественных производителей, обидно. Тушенка ужас, жижа и вымя с кожей, я вообще не понимаю, как и многие другие люди, как такие отбросы попадают на полку. Что меня остановило по поводу йогурта, так это то, что все бесполезно, жалобы и т.д. Я против этой фабрики ничего не имею, бывают недоразумения, все равно покупаем и едим их продукцию, слепо доверяем», — пожаловалась корреспонденту ФАН Вера М.

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Она также отметила, что несмотря на недовольство горожан некачественной едой, в регионе ничего не меняется. Эффекта от действий населения в социальных сетях нет.

«Люди постят за год тысячи постов с просрочкой, некачественной едой и т.д. Все как продолжалось, так и есть», — рассказывает Вера М. корреспонденту ФАН.

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Напомним, в апреле этого года в Калининградской области в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» управление Россельхознадзора выявило факты оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения с истекшим сроком годности.

В августе 2019 года в Сети появилось резонансное видео о «просрочке» в Калининграде. Так, проверка супермаркета на ул. 9 Апреля выявила наличие множества товаров с истекшим сроком годности.

Юрист Глеб Подъяблонский объясняет, что следует делать в сложившейся ситуации. Он призывает граждан сотрудничать с контролирующими органами и жаловаться, сообщать о фактах нарушения законодательства Российской Федерации, а также общаться с представителями торговых точек.

«Алгоритм действий следующий. Вы это все фиксируете на фотографиях, вызываете продавца или менеджера и требуете это убрать. Практика, правда, показывает, что если там умные люди, то они извиняются и выставляют это обратно. Если глупые, то начинается скандал. Не хотите заниматься этим базар-вокзалом, звоните в Роспотребнадзор и сообщаете о факте. Можно устно, есть телефон горячей линии — 8–800–555–49–43. Поверьте, они тоже очень любят ловить нарушителей, им за это палочки идут, поэтому они на такие вещи реагируют очень жестко», — сообщает юрист.

instagram.com / pr scr @incident.kld

Эксперт также пояснил, почему проверка Роспотребнадзора может не сработать. Чтобы добиться соблюдения своих прав, калининградцам следует запастись терпением.

«Вы же поймите. Вот позвонили вы в Роспотребнадзор. Там же не могут немедленно с мигалками подорваться, прилететь и так далее. Ну они придут на следующий день, а уже все убрали. Пришли, посмотрели, ничего нет. Опять же, если магазин крупный, сначала позвонят директору и скажут: «Вася, к тебе поехали, население жалуется». Да, это тоже бывает. Если вы хотите идти на принцип, звоните в Роспотребнадзор, дожидайтесь их действий, зовите журналистов, они очень хорошо умеют мотивировать», — говорит Глеб Подъяблонский.

vk.com / pr scr

Продуктами в Калининграде горожан действительно обеспечивают две крупнейшие торговые сети, но практически в каждом магазине можно найти залежалый товар. Почему же он не исчезает с полок? Всему виной нежелание горожан жаловаться, куда следует, считает эксперт ФАН.

«У нас народ специфический, им, чем вызвать милицию, намного проще пойти бить морду или начать орать, что государство плохое и ничего не делает. У нас, к сожалению, в стране нет культуры обращения в компетентные органы. Все воспитаны на блатной романтике девяностых, что пацаны своих не сдают, а в органы обращаться лютое западло. Карательная правоохранительная система работает только в одном случае: если население сотрудничает. Если этого нет, власть никогда ничего сделать не сможет», — высказал свою точку зрения эксперт.

instagram.com / pr scr @incident.kld

Юрист также сделал акцент на то, что деятельность Роспотребнадзора контролируется прокуратурой, и реагировать на обращения населения в регионе обязаны. Тогда даже у самых крупных ритейлеров не получится избежать ответственности.

«Есть соответствующие структуры, которые должны это все контролировать. Допустим, вы написали жалобу в Роспотребнадзор. Там не предприняли никаких мер. Если вам приходит один-два раза отписка, тогда нужно обращаться в прокуратуру, потому что это орган, который надзирает за действиями других государственных органов», — говорит Глеб Подъяблонский.

vk.com / pr scr

В Роспотребнадзоре же калининградцам советуют ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек. Там также готовы оказать любую помощь в области защиты прав потребителей, помочь составить претензию. Достаточно обратиться по адресу ул. Фрунзе, д. 50, каб. 203, позвонить по телефонам 53-84-36 или 67-46-07.

«К сожалению, многие покупатели, обнаружив, что приобрели некачественные продукты, не спешат с претензиями в магазин. Конечно, хлопоты по возврату, например, испорченного кетчупа не соответствуют его цене. Но, в таком случае, некачественные продукты будут встречаться в наших магазинах все чаще, а мы, пусть и пассивно, будем способствовать их распространению», — говорят в Роспотребнадзоре.

Неубранный с полок испорченный продукт или нежелание принять назад товар с вышедшим сроком годности — это прямое нарушение закона. Повлиять на ситуацию может только население.

Ранее ФАН сообщал, откуда берутся просроченные товары на полках магазинов Санкт-Петербурга. Там торговые точки проверяет большая группа волонтеров.