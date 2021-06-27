Антон Алиханов рассказал о туристических объектах на востоке Калининградской области

Калининград, 27 июня. Губернатор Антон Алиханов пригласил гостей региона на восток области. Он рассказал, где можно отдохнуть, на платформе «Россия — страна возможностей» в День молодежи, вышел на связь из Светлогорска.

«Многое в нашем регионе делается для развития туристской инфраструктуры, спорта. Сейчас заканчивается строительство большой велодорожки на побережье Балтийского моря. Если кто не знал, мы также развиваем серфинг, и Калининград, пожалуй, лучшее место в России, прежде всего, для начинающих серферов. Конечно, туристов привлекает уникальное историческое наследие самого западного региона нашей страны, возможность послушать крупнейший органный комплекс России», — сказал молодежи Антон Алиханов.

Дополнительно он анонсировал для туристов фестиваль «Голосящий КиВиН», матч «Зенит» — «Локомотив», фестиваль «Калининград сити джаз». Алиханов также порекомендовал гостям янтарного края съездить на восток области.

«Советую отправиться на восток области и посетить такие замечательные туристические дестинации, как поселок Железнодорожный, Черняховск, Советск. В этом году сделали с РЖД тур на ретро-поезде в сторону Советска», — сообщил губернатор.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде для туристов реконструируют старинный немецкий поселок Железнодорожный. Проект получил большое финансирование.