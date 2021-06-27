Антон Алиханов анонсировал коронавирусные ограничения из-за туристов в Калининграде

Калининград, 27 июня. Губернатор Антон Алиханов рассказал о намерении ввести ограничения для туристов, приезжающих в регион. Он написал об этом в своем Instagram.

«Решение будет на днях, уже обсуждает с Роспотребнадзором», — сообщил глава Калининградской области.

Призывы принять меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе уже несколько недель звучат от жителей в социальных сетях. Региональные власти решили на них откликнуться.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Калининградской области на своем примере показал, как вакцинироваться за час. Он описал процесс получения лекарства.