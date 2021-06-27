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Антон Алиханов анонсировал коронавирусные ограничения из-за туристов в Калининграде

Общество
Антон Алиханов анонсировал коронавирусные ограничения из-за туристов в Калининграде
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 27 июня. Губернатор Антон Алиханов рассказал о намерении ввести ограничения для туристов, приезжающих в регион. Он написал об этом в своем Instagram.

«Решение будет на днях, уже обсуждает с Роспотребнадзором», — сообщил глава Калининградской области. 

Призывы принять меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе уже несколько недель звучат от жителей в социальных сетях. Региональные власти решили на них откликнуться. 

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Калининградской области на своем примере показал, как вакцинироваться за час. Он описал процесс получения лекарства. 

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россия калининград калининградская область
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