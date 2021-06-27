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Министр культуры Калининграда рассказал, когда в городе достроят филиал Третьяковки

Общество
Министр культуры Калининграда рассказал, когда в городе достроят филиал Третьяковки
Агентство городских новостей Москва  / 

Калининград, 27 июня. Глава регионального министерства культуры рассказал, когда в городе достроят филиал Третьяковской галереи. Строение возводится на острове Октябрьском. Комплекс может быть сдать в эксплуатацию через 2,5-3 года. Об этом сообщил министр культуры Андрей Ермак. 

«Пока ориентировочно мы рассчитываем, что оно (здание) появится к 2024 году. Мы называем реалистичные сроки, без оптимизма, без пессимизма. И мы очень рассчитываем, что юбилейные мероприятия, связанные с 300-летием Иммануила Канта, мы уже будем проводить совместно с Третьяковской галереей, используя их выставочные пространства», — сказал Ермак на пресс-конференции, посвященной открытию «Выставки одной картины» Малевича в Кафедральном соборе «Выставки одной картины». 

Проект реализуется совместно с Третьяковской галереей. И хоть в новом здании планируют оборудовать реставрационные мастерские, в Калининграде нет квалифицированных специалистов, которые могли бы в них работать. 

«К сожалению, мы вынуждены это констатировать, что в Калининграде и в целом в Калининградской области отсутствуют люди, которые могут называться реставраторами, их просто нет. К сожалению, наверное, это беда многих региональных музеев Российской Федерации. Как-то эту ситуацию надо решать», — сказала главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова. 

Ранее ФАН сообщал, что картину Кандинского стоимостью 1 млрд рублей выставят в Калининграде. Она уже в городе.

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