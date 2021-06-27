Мужчина избил соседку кочергой по голове в Калининградской области

Калининград. 27 июня. Сорокасемилетний ранее судимый мужчина избил соседку кочергой по голове в городе Озерске Калининградской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

«Пострадавшая обратилась в полицию. Она поссорилась с соседом. Он угрожал ей расправой, несколько раз ударил по голове», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Местного жителя могут посадить на два года.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Храброво коленом сломала руку подруге. У нее были судимости.