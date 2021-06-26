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Жительница Храброво коленом сломала подруге руку

Происшествия
Жительница Храброво коленом сломала подруге руку
pixabay.com  /  sferrario1968

Калининград, 26 июня. Местная жительница сломала коленом руку своей подруге. Об этом сообщает УМВД России по региону.

«В полицию обратилась 39-летняя потерпевшая. Она пригласила к себе 37-летнюю судимую женщину, с которой поссорилась. В ходе конфликта последняя нанесла ее здоровью вред средней тяжести», — рассказали корреспонденту ФАН.

Общение дам довольно быстро переросло в ожесточенную драку. «Победительнице» теперь грозит три года тюрьмы.

Ранее ФАН сообщал, что женщина сломала руку в одном из кинопарков Крыма. Она упала с четырехметровой высоты.

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