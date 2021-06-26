Пробки длиной в несколько километров выстроились к национальному парку Куршская коса

Калининград, 26 июня. Пробка в несколько километров образовались на въезде в национальный парк Куршская коса. Очередь растянулась перед КПП, водители пытаются попасть на море. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

«Это неизбежно в выходные дни в хорошую погоду, ведь другого пути на косу нет. На прошлых выходных, когда стояла жара, людей было больше», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь национального парка Куршская коса Ольга Большакова для ФАН.

Она отметила, что несмотря на стремление ограничить поток туристов в нацпарк, пока что его руководством ничего не предпринимается. Незадолго до этого говорилось о планах запретить въезд по многоразовым пропускам для местных жителей.

Ранее ФАН сообщал, что в национальном парке Куршская коса примут меры по сокращению потока гостей. В засушливую погоду там боялись пожара.