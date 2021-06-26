Партия из 12 000 комплектов вакцины «Спутник V» поступила в Калининград

Калининград, 26 июня. В регион поступило 12 000 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на главного врача инфекционной больницы Ольгу Краснову.

«Информацию о поступлении вакцины подтверждаю», — сказали журналистам.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 132 случая новой коронавирусной инфекции. 103 человека заболело после ОРВИ, 20 — пневмонии, девять переносили заболевание бессимптомно. Количество летальных случаев увеличилось до 549.

Ситуацию с распространением коронавируса прокомментировал губернатор Антон Алиханов. Он напомнил о необходимости прививаться и поблагодарил всех, кто уже сделал это.

«Рад, что многие услышали наши доводы и пришли в прививочные пункты. Так, за вчера вакцину разными компонентами получило 2541 человек. Сегодня с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко договорились о поставке в регион 55 000 комплектов вакцины в ближайшее время с учетом обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей и служащих государственных органов», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Ранее главный врач инфекционной больницы Калининграда Ольга Краснова рассказала, когда уйдет коронавирус. Она написала об этом в своем Instagram.