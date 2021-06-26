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Партия из 12 000 комплектов вакцины «Спутник V» поступила в Калининград

Общество
Партия из 12 000 комплектов вакцины «Спутник V» поступила в Калининград
Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии  / 

Калининград, 26 июня. В регион поступило 12 000 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на главного врача инфекционной больницы Ольгу Краснову. 

«Информацию о поступлении вакцины подтверждаю», — сказали журналистам. 

За последние сутки в регионе зарегистрировано 132 случая новой коронавирусной инфекции. 103 человека заболело после ОРВИ, 20 — пневмонии, девять переносили заболевание бессимптомно. Количество летальных случаев увеличилось до 549. 

Ситуацию с распространением коронавируса прокомментировал губернатор Антон Алиханов. Он напомнил о необходимости прививаться и поблагодарил всех, кто уже сделал это. 

«Рад, что многие услышали наши доводы и пришли в прививочные пункты. Так, за вчера вакцину разными компонентами получило 2541 человек. Сегодня с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко договорились о поставке в регион 55 000 комплектов вакцины в ближайшее время с учетом обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей и служащих государственных органов», — сказал губернатор Антон Алиханов. 

Ранее главный врач инфекционной больницы Калининграда Ольга Краснова рассказала, когда уйдет коронавирус. Она написала об этом в своем Instagram.

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