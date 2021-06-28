«Золотая» морковь: калининградцев возмутил резкий рост цен на овощи

В Калининградской области существенно выросли цены на овощи. Об этом сообщает Калининградстат. Согласно предоставленной общественности статистике, в мае морковка стала стоить на 38,03% больше, чем в апреле. Капуста подорожала на 35,98%, свекла — на 22,95%, а картофель — почти на 20%. Это крайне возмущает местных жителей.

«Такое впечатление, что морковь выращивают на золотом песке», — написала калининградка Виктория С. в одном из популярных пабликов. «Я картошку видел по 90 рублей. Самая дешевая — 56, но вялая. Хорошую нашел за 75. Картофан золотой, как и все овощи», — говорит Алексей С. «Почему разрешают так поднять цены на очень многие продукты? Почему?!» — вопрошают люди.

ФАН / Лилия Щеблыкина

На 8,45% повысилась цена на рыбное филе. Какие-то продукты теряют в стоимости, но этот процесс несопоставим с темпом роста цен. Удешевление огурцов, помидоров и рыбы происходит не более чем на 11%. Исключение из этого списка составляют лишь сдавшие на 30% куриные яйца.

facebook.com / pr scr

Жизнь в Калининградской области дорожает день ото дня. Такой вывод позволяют сделать данные об изменении цен на так называемый минимальный продуктовый набор. Меньше чем за полгода его стоимость выросла более чем на 540 рублей. Цена увеличивается более чем на 100 рублей ежемесячно, и эта тенденция сохраняется.

kaliningrad.gks.ru / pr scr

За последние пять месяцев значительно повысилась стоимость некоторых видов мяса, картошки, пресловутой моркови, и если на последнюю цена выросла единоразово, в мае, то картошка уверенно дорожала с начала января. В феврале ее цена увеличилась на 10 рублей, потом еще на 2 рубля, а потом опять на 3. На сегодняшний момент ее средняя стоимость стала равняться 49,12 рубля.

kaliningrad.gks.ru / pr scr kaliningrad.gks.ru

Не менее интенсивно дорожает черный чай. В январе за кг продукта нужно было заплатить 1149,85 рубля, но потом он стал стоить еще на 10 рублей больше. И хоть в марте и апреле цена на него резко снизилась, к маю она скакнула до 1186,06 рубля.

client.consultant.ru / pr scr

Корреспондент ФАН решил отправиться в один из самых популярных городских супермаркетов и зафиксировать, во сколько же обходятся калининградцам самые необходимые продукты питания. Маленькая баночка дешевой сметаны стоит 37 рублей, большая может попасть на полку и с ценником в 42 рубля, но в городе скидки только на продукты с истекающим сроком годности. Они портятся через пару дней.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Творог возможно приобрести по цене в 59 рублей, масло — начиная от 90, а десяток яиц стоит 47 рублей. Маленький кусочек сыра обойдется в 168, пакет риса — в 79. Выросла в цене гречка, и купить ее можно не меньше чем за 139 рублей. Килограмм мытой моркови предлагается за 99 рублей, лука — почти за 50. Свекла стоит 119,99 рубля за килограмм, капуста — 249,49, молодой картофель обойдется в 77,99. 500 граммов мытой моркови возможно купить за 99,99 рубля, 0,25 граммов морковки еще одного вида — за 129,99 рубля. Килограмм свинины стоит 245 рублей 90 копеек, а говядины — 399,99.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Цены в разных супермаркетах могут сильно отличаться. Разница в магазинах одной и той же сети иногда составляет от 50 до 100 рублей. Вот что пишут о стоимости продуктов местные жители.

«Вчера заходила в магазин. Свекла — 143, морковь — 169, картофель — 110, а зарплата — такая же. Ничего не изменилось, не прибавилось», — говорит Светлана С. «На Центральном рынке морковь — 200 рублей!» — возмутилась Анастасия З. «Цены на овощи — почти как на мясо, да и качество оставляет желать лучшего. Особенно жаль пенсионеров», — высказалась Мария В.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Подорожание моркови вызвало столько вопросов у местных жителей, что ситуацию прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, в текущем году сельские хозяйства уже продали свой урожай в торговые сети по минимальным ценам, и пока что на прилавках — импортный товар.

«КФХ «Калина» высадило в этом году 50 гектаров, планирует получить снова, как и год назад, 5000 тонн, весь урожай уже продан по 28 рублей за килограмм нашим калининградским торговым сетям. Кооператив «Наш край» (Багратионовск) работает с сетями, урожай прошлого года полностью реализовал. Цена реализации своего продукта — от 18 рублей, и последняя партия прошлогоднего урожая — до 30 рублей за килограмм», — объясняет губернатор Антон Алиханов в Instagram.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Он также рассказал, что сейчас в Калининградской области торгуют морковью с юга России. Входящая цена — 47 рублей. Эта цифра включает и доставку в регион, но пока такого продукта немного.

«Отпускная в сетку — 60 рублей. Это — ранняя морковь, к сожалению, не лучшего качества из-за дождей. Много идет на переработку. Наши кооперативы стараются продавать не сырье, а переработанный продукт. У них много контрактов на готовую продукцию. «Наш край» посеяли 40 га среднеспелой и позднеспелой моркови, другие КФХ много посеяли. Почти у всех мелких — контракты с переработчиками. Как начнется массовая уборка местной продукции, цена станет ниже», — обещают жителям Калининградской области.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Губернатор также пояснил, что сейчас в регион поступает морковь из Израиля и Сербии. Ее входящая цена — 80 рублей. С этой недели пойдет краснодарская морковь с юга России, такая информация поступила от «Натурово».

В еще одной местной сети калининградская морковь закончилась 1,5 месяца назад, а белорусской нет около двух недель. Овощ поставляется из Израиля по закупочной цене 110–120 рублей за килограмм. Это он уходит в розницу по цене 140 рублей за килограмм.

В Калининградской области уже заказали морковь из Турции, ее цена будет не больше 100 рублей за килограмм. Через две-три недели должна появиться и местная морковь, что также поможет снизить цену.

Ранее ФАН сообщал, что регион развивает торговые связи с Израилем. В стране взяли курс на сотрудничество с самым западным регионом России.