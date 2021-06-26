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Калининградский кондуктор угрожала выкинуть из автобуса непонравившуюся ей пассажирку

Происшествия
Калининградский кондуктор угрожала выкинуть из автобуса непонравившуюся ей пассажирку
rjob.ru  / 

Калининград, 26 июня. Местная жительница рассказала о вопиющем случае в одном из городских автобусов. Она сообщила, что кондуктор безосновательно заподозрила ее в неоплате проезда сразу после передачи денег, а после обвинила в хамстве. Кроме того, горожанка передала ей средства, но не получила билета. 

«Билет она дала только женщине и собиралась уходить, я у нее попросила его, на что она мне ответила: «Вы мне не давали деньги, и вообще я вас не зафиксировала в своей памяти, поэтому ничего вам давать не буду», — говорит калининградка. 

После уговоров проездной документ кондуктор вынуждена было отдать, но позже она снова подошла к пассажирке и указала ей на отсутствие маски. Местная жительница заметила, что профилактические меры по борьбе с распространением коронавируса не соблюдала половина автобуса, однако замечание сделали только ей. 

«У самого кондуктора маска висит ниже подбородка и даже не закрывает рот, естественно», — пишет горожанка.

Калининградский кондуктор угрожала выкинуть из автобуса непонравившуюся ей пассажирку
instagram.com  / pr scr @incident.kld

После, по словам калининградки, кондуктор остановила автобус и потребовала у нее покинуть транспортное средство, пригрозив, что в противном случае ей помогут пассажиры. Маску горожанка, конечно же, надела. 

«Так мы простояли минут десять, полицию никто не вызвал и пассажиры никого не выкинули, а наоборот начали высказывать кондуктору за ее поступок. Спасибо им большое. Доехали до остановки Менделеева, и в автобус зашел мужчина с девочкой. Они оба были без масок. Кондуктор попросила надеть их, на что горожанин ей отвечает: «А я же на озеро еду, какая маска, вы о чем, у меня ее даже нет!». После она молча распечатывает билеты, никого не выгоняя и не останавливая автобус!» — говорит местная жительница. 

Калининградка также пишет, что кондуктор так и не поверила в то, что она отдала ей деньги за билет. Компания-перевозчик для оперативных комментариев оказалась недоступна. 

Ранее ФАН сообщал, что подростка из Южно-Сахалинска едва не высадили из автобуса из-за отсутствия денег. У ребенка не оказалось с собой средств, с помощью которых он мог бы расплатиться за поездку. 

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