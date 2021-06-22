Главврач инфекционной больницы Калининграда рассказала, когда уйдет коронавирус

Калининград, 22 июня. Главный врач городской инфекционной больницы и депутат региональной областной Думы Ольга Краснова рассчитала срок, по прошествии которого коронавирус уйдет. Она написала об этом в своем Instagram.

«Я думаю, что к 2022 году нам станет полегче, часть населения переболеет, большая часть должна быть вакцинированной. Где-то 60–70% населения должны иметь иммунитет к этой инфекции, чтобы она стала для нас такой же, как грипп», — сообщила она в социальной сети.

Ольга Краснова также рассказала, как переносят коронавирус прошедшие вакцинацию люди. По ее словам, справиться с болезнью им намного проще.

«У всех разные организмы — и прививки на нас действуют по-разному, так же как мы по-разному переносим заболевание. Однако практика показывает: после прививки в редких случаях можно заболеть коронавирусом, однако чаще болезнь протекает в легкой форме», — говорит главный врач инфекционной больницы Ольга Краснова.

instagram.com / pr scr @doctor_krasnova39

В Калининградской области идут вакцинироваться студенты и менеджеры среднего звена. Для этого у них разные причины, но получить дозу лекарства они не боятся.

«Я очень надеюсь, что границы скоро откроются, и я смогу попасть на стажировку в польский вуз. По крайней мере куратор нашего направления рассчитывает нас отправить», — рассказала корреспонденту ФАН студентка БФУ им. Канта Татьяна Ф. «Почему я делаю прививку? Не хочу болеть коронавирусом», — сообщила корреспонденту ФАН калининградка Софья Ш.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Калининградской области привился препаратом «Спутник V». Он переболел коронавирусом после первого этапа вакцинации «ЭпиВакКороной».