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Главврач инфекционной больницы Калининграда рассказала, когда уйдет коронавирус

Общество
Главврач инфекционной больницы Калининграда рассказала, когда уйдет коронавирус
instagram.com  /  pr scr @doctor_krasnova39

Калининград, 22 июня. Главный врач городской инфекционной больницы и депутат региональной областной Думы Ольга Краснова рассчитала срок, по прошествии которого коронавирус уйдет. Она написала об этом в своем Instagram. 

«Я думаю, что к 2022 году нам станет полегче, часть населения переболеет, большая часть должна быть вакцинированной. Где-то 60–70% населения должны иметь иммунитет к этой инфекции, чтобы она стала для нас такой же, как грипп», — сообщила она в социальной сети. 

Ольга Краснова также рассказала, как переносят коронавирус прошедшие вакцинацию люди. По ее словам, справиться с болезнью им намного проще. 

«У всех разные организмы — и прививки на нас действуют по-разному, так же как мы по-разному переносим заболевание. Однако практика показывает: после прививки в редких случаях можно заболеть коронавирусом, однако чаще болезнь протекает в легкой форме», — говорит главный врач инфекционной больницы Ольга Краснова. 

Главврач инфекционной больницы Калининграда рассказала, когда уйдет коронавирус
instagram.com  / pr scr @doctor_krasnova39

В Калининградской области идут вакцинироваться студенты и менеджеры среднего звена. Для этого у них разные причины, но получить дозу лекарства они не боятся. 

«Я очень надеюсь, что границы скоро откроются, и я смогу попасть на стажировку в польский вуз. По крайней мере куратор нашего направления рассчитывает нас отправить», — рассказала корреспонденту ФАН студентка БФУ им. Канта Татьяна Ф.

«Почему я делаю прививку? Не хочу болеть коронавирусом», — сообщила корреспонденту ФАН калининградка Софья Ш. 

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Калининградской области привился препаратом «Спутник V». Он переболел коронавирусом после первого этапа вакцинации «ЭпиВакКороной». 

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Все новости / Общество / Главврач инфекционной больницы Калининграда рассказала, когда уйдет коронавирус
россия калининград калининградская область
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