Спортсменка из Калининграда стала вице-чемпионкой России по смешанным единоборствам

Калининград, 15 июня. Чемпионка России 2019 года Татьяна Постарнакова представила Калининградскую область на Чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам. Почти 200 борцов соперничали с ней на спортивно-развлекательном комплексе «Арена» в столице Кузбасса, и она одержала над ними победу. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Постарнакова финишировала второй из восьми участниц весом до 61,2 килограмма. В четвертьфинале и полуфинале она выиграла у оппоненток из Тверской и Ростовской областей болевым приемом на руку и вышла в финал против чемпионки страны из Алтайского края.

Теперь калининградка готовится к чемпионату мира в Казахстане. Девушка тренируется самостоятельно, тренируясь в местных клубах единоборств «Dragon`s Den», «Балтийские медведи» и «Варяг».

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