Установлена личность мужчины, жестоко избившего охранника магазина в Калининграде

Калининград, 15 июня. Избивший охранника магазина из-за вынесенного на улицу велосипеда мужчина оказался жителем Рязани. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

«В результате проведения проверки участковые уполномоченные полиции установили личность злоумышленника и доставили его в дежурную часть для проведения следственных действий. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, имеющий регистрацию в г. Рязань. В отношении фигуранта дознавателями ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Расследование продолжается», — сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

10 июня неизвестный мужчина избил сотрудника супермаркета из-за велосипеда. Транспорт всего лишь хотели вынести на улицу. Сорокавосьмилетний пострадавший был госпитализирован в больницу с переломом челюсти, а местные жители сочли агрессора крайне опасным.

А потом удивляются, чего это мы такие негостеприимные. Таких лечить надо, изолировать от общества! Пусть едет обратно в Рязань, в колонию», — сказал корреспонденту ФАН калининградец Виталий С.

Ранее ФАН сообщал, что житель иностранного государства изнасиловал знакомую в Калининграде, к которой пришел в гости. Она пустила его к себе ночью, считая другом.