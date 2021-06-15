Иностранец изнасиловал 19-летнюю калининградку у нее в гостях

Калининград, 15 июня. Гражданин иностранного государства обвиняется в изнасиловании своей знакомой. Региональный Следственный комитет расследует уголовное дело по данному факту. Об этом в ведомстве сообщили ФАН.

«Обвиняемый мужчина тридцати лет 11 июня в ночное время пришел в гости к своей 19-летней знакомой, изнасиловал ее и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Подозреваемый на следующий день был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, он вину не признал. Вчера по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали корреспонденту ФАН в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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